هيئتا الرياضة والأوقاف بالكويت تطلقان الماراثون الخامس "صحتي في رياضتي"..السبت

ينطلق صباح السبت الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري بدولة الكويت «ماراثون صحتي في رياضتي - 5» الذي تقيمه ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى بالتعاون مع قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وبالتعاون مع قطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة الكويتية في بادرة اجتماعية كفرصة لهواة المشي والرياضيين ومحبي التحدي للمشاركة في أحد أضخم الفعاليات الاجتماعية الصحية في الكويت من خلال الرابط( http://phf.org.kw/marathon/admin ).



وفي تصريح صحفي لمدير الادارة جاسم الربيع أكد أن الهدف من النشاط هو تعزيز صحة المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي من خلال رياضة المشي أو الجري ، بالاضافة الى بث مفهوم " في الحركة صحة وبركة" بين أفراد المجتمع ، وتغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة ومحاربة الكسل والخمول ، وتدعيم أواصر التعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية والعديد من هيئات وقطاعات الدولة ، بجانب تحقيق التواصل الاجتماعي وزيادة العلاقات مع المشاركين ، إضافة إلى إبراز دور الصندوق كمؤسسة خيرية غير ربحية تهدف لخدمة المجتمع.



ودعا الربيع محبي الرياضة وهواة المشي والراغبين في التحدي الى المسارعة بالتسجيل عبر الرابط لتعم الفائدة .