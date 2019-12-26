AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد الله مشرف: لاأحب تكرار شخصياتي أكثر من مرة.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:44 م
الفنان عبد الله مشرف
الفنان عبد الله مشرف
Advertisements
قسم التوك شو
قال عبد الله مشرف، إن شخصيته في فيلم "الكيف"، كانت لها تأثير قوي خلال مشواره الفني وأحبها الجمهور بشكل كبير، وظلت متعلقة بشخصيته الحقيقة واشتهر بيها.

وأضاف الفنان عبدالله مشرف خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يذاع على شاشة "ام بي سي مصر"، أن الفنان أحمد زكي طلب منه أن يعيد تلك الشخصية في فيلم"البيضة والحجر"، وكذلك الفنان محمد صبحي في مسلسل"ونيس".

وأشار عبد الله مشرف، أنة رفض طلب الفنان محمد فؤاد بأن يعيد تكرار نفس الشخصية في فيلم "رحلة حب"، موضحا أنه لا يحب تكرار شخصيته أكثر من مرة.

وتابع الفنان عبد الله مشرف ، أنة من اجل عدم رفض طلب الفنان محمد فؤاد قام باختراع دور المصور الذي ظهر به في الفيلم، والتي قدمت نجاح آخر من ضمن شخصياته التي قدمها.

وأكمل أن الفكرة جاءته من خلال مصور حقيقي في الفيلم استوحي منه بعض الحركات وقام بتقليدها، موضحا أن ابتكار تلك الشخصية جاء بمحض الصدفة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هاجر أحمد تخطف الأنظار على شاطئ البحر

تونس تكذب أردوغان: لن نتحالف مع تركيا في ليبيا

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات كمال الشناوى وسر خلافه مع مبارك

12 يوما.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ رمضان صبحي

حد شاف جوزي .. جروب يثير موجة غضب على السوشيال ميديا

واقعة الهياكل العظمية..التحقيقات توضح سبب عدم اكتشاف وفاة الزوجين طوال 7 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس الشتاء.. مرض شائع وراء برودة الأطراف.. اكتشف الأسباب والعلاج

رسالة مبكية من طفل إلى والدته المتوفاة بمناسبة الكريسماس.. شاهد

بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟