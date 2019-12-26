عبد الله مشرف: لاأحب تكرار شخصياتي أكثر من مرة.. فيديو

قال عبد الله مشرف، إن شخصيته في فيلم "الكيف"، كانت لها تأثير قوي خلال مشواره الفني وأحبها الجمهور بشكل كبير، وظلت متعلقة بشخصيته الحقيقة واشتهر بيها.



وأضاف الفنان عبدالله مشرف خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يذاع على شاشة "ام بي سي مصر"، أن الفنان أحمد زكي طلب منه أن يعيد تلك الشخصية في فيلم"البيضة والحجر"، وكذلك الفنان محمد صبحي في مسلسل"ونيس".



وأشار عبد الله مشرف، أنة رفض طلب الفنان محمد فؤاد بأن يعيد تكرار نفس الشخصية في فيلم "رحلة حب"، موضحا أنه لا يحب تكرار شخصيته أكثر من مرة.



وتابع الفنان عبد الله مشرف ، أنة من اجل عدم رفض طلب الفنان محمد فؤاد قام باختراع دور المصور الذي ظهر به في الفيلم، والتي قدمت نجاح آخر من ضمن شخصياته التي قدمها.



وأكمل أن الفكرة جاءته من خلال مصور حقيقي في الفيلم استوحي منه بعض الحركات وقام بتقليدها، موضحا أن ابتكار تلك الشخصية جاء بمحض الصدفة .

