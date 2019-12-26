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رياضة

ماذا قدم محمد صلاح أمام ليستر سيتي قبل لقاء اليوم في الدوري الإنجليزي؟

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:10 م
محمد صلاح - صورة
محمد صلاح - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
يستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الجولة الـ19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب النجم الدولي المصري 5 مرات من قبل بقميص ليفربول ضد فريق ليستر سيتي، فاز في 4 وتعادل في مباراة، ولم يتعرض لأي هزيمة. نجح في تسجيل 3 أهداف ولم يصنع أي هدف.

وكانت آخر مواجهة لـ محمد صلاح أمام ليستر سيتي في الدور الأول من الموسم الجاري 2019\ 2020، على ملعب "أنفيلد"، فشل خلالها في التسجيل وخرج مصابًا في الدقائق الأخيرة.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.
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