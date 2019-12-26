رد فعل مؤثر لمسنة بعد تلقيها هدية أحلامها في عيد ميلادها الـ72.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد رد الفعل المؤثر لسيدة مسنة بعد تلقيها هدية كانت تحلم باقتنائها منذ فترة بمناسبة عيد ميلادها الـ72، وهذه الهدية عبارة عن حقيبة من ماركة شهيرة، يبلغ ثمنها حوالي 400 دولار.



الجدير بالذكر أن فتاة من ولاية "ميشيجان" الأمريكية تُدعى "زاهريا بالمر"، وهي حفيدة هذه السيدة، قامت بمشاركة الفيديو عبر حسابها على موقع "تويتر" في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وتظهر فيه جدتها وهي تقوم بفتح هدية عيد ميلادها، وفور رؤيتها للحقيبة شرعت في الصراخ بشكل هستيري وسارعت بإخراجها وأخذت تقفز فرحًا حاملة إياها، وبدت وكأنها لا تصدق عينيها، وكان رد فعلها مؤثرًا حقًا.



وبدأت الجدة بعد ذلك في تفقد الحقيبة وواصلت الصراخ معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة.



وعلقت "بالمر" على الفيديو قائلة إن جدتها بلغت الـ72 من عمرها مؤخرًا، مشيرة إلى أنها كانت ترغب في الحصول على مثل هذه الحقيبة منذ حوالي 20 عامًا.



يذكر أن ذلك الفيديو حصد قرابة 3 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من نشره، وانهالت تعليقات الرواد الذين أعربوا عن تأثرهم برد فعل الجدة، كما أبدوا إعجابهم بالطاقة والحيوية التي تتمتع بها.





