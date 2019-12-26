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رياضة

سيدات سلة الأهلي يتوَّج بدوري المرتبط بعد الفوز على الجزيرة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
توج فريق كرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط، بعد الفوز الذي حققه، مساء اليوم الخميس، على حساب الجزيرة بنتيجة 82-60 في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم فريق السيدات أداءً رائعًا خلال المباراة، التي حسمها الفريق منذ البداية.

وانتهت الفترة الأولى بنتيجة 13-11، وسيطر الفريق على الفترة الثانية 37-29، وجاءت الفترة الثالثة 60-44، لينهي الفريق الفترة الرابعة بنتيجة 82-60.

وكان فريق ناشئات السلة تحت 18 سنة حقق، اليوم، الفوز على الجزيرة، بنتيجة 55-23، في البطولة نفسها.

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