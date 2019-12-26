سيدات سلة الأهلي يتوَّج بدوري المرتبط بعد الفوز على الجزيرة

توج فريق كرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط، بعد الفوز الذي حققه، مساء اليوم الخميس، على حساب الجزيرة بنتيجة 82-60 في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.



وقدم فريق السيدات أداءً رائعًا خلال المباراة، التي حسمها الفريق منذ البداية.



وانتهت الفترة الأولى بنتيجة 13-11، وسيطر الفريق على الفترة الثانية 37-29، وجاءت الفترة الثالثة 60-44، لينهي الفريق الفترة الرابعة بنتيجة 82-60.



وكان فريق ناشئات السلة تحت 18 سنة حقق، اليوم، الفوز على الجزيرة، بنتيجة 55-23، في البطولة نفسها.



