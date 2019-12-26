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أخبار البلد

استهدفت مدنيين وعسكريين.. مصر تدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:23 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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أ ش أ
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدنيين وعسكريين في شمال بوركينا فاسو على مدار الأيام الماضية؛ مما أسفر عن وفاة عدد من المدنيين أغلبهم من النساء، وكذا عدد من الجنود، حيث تُعد الحادثة إحدى أكبر الهجمات الدموية التي شهدتها البلاد. 

وأعربت الخارجية - في البيان - عن خالص تعازي مصر (حكومةً وشعبًا)، لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيقة وأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت الخارجية دعم مصر لبوركينا فاسو في جهودها الوطنية للقضاء على الإرهاب وتجاوز ذلك الحادث الأليم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية بدول الساحل الأفريقي لمُواجهة آفة الإرهاب بكافة أبعادها وأسبابها، فضلًا عن تجفيف مصادر تمويلها.
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