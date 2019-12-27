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أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط طائرة الركاب بكازاخستان إلى 12 قتيلا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:02 ص
موقع تحطم الطائرة
موقع تحطم الطائرة
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أحمد قاسم
قالت وزارة الداخلية في كازخستان، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن عدد ضحايا حادث سقوط طائرة الركاب التي كانت تقل 100 شخص وكانت متجهة من مدينة ألماتي إلى مدينة نور سلطان في كازاخستان، ارتفع من 9 إلى 12 قتيلا.

وقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، إنه سيحاسب جميع المسئولين عن كارثة تحطم الطائرة.
وأضاف توكاييف في بيان نشرته شبكة "كازافورم" المحلية: " المسئولون عن كارثة حطام الطائرة سيواجهون أقسى العقوبات القانونية".

وقالت هيئة الطيران المدني في كازاخستان في بيان، إن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور إسمنتي ومبنى صغير".

وأضافت أن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لإخراج الناجين.
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