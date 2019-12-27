AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو يحقق فوزا ساحقا في انتخابات حزب الليكود

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، وهو ما يضمن له قيادة استمراره في قيادة اليميني خلال الانتخابات المقررة في مارس 2020.

وحصل نتنياهو بحسب النتائج الرسمية على ثقة 72.5%، فيما حصل خصمه جدعون ساعر على 27.5% فقط من مجمل الأصوات.

وأعلن حزب الليكود أمس أن نسبة المصوتين من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 116 ألف عضو بلغت 49%، وحصل نتنياهو على 41782 صوتا، فيما حصل منافسه ساعر على 15885 صوتا.

وقبل إعلان النتائج الرسمية بقليل، أعلن نتنياهو في تغريدة على "تويتر" عن فوزه في المنافسة على خصمه غدعون ساعر، وقال: "حققنا انتصارا ضخما. شكرا لأعضاء الليكود على الثقة والتأييد والمحبة. بمساعدة الرب وبمساعدتكم سأقود الليكود لفوز كبير في الانتخابات القريبة وسنواصل قيادة دولة إسرائيل نحو إنجازات غير مسبوقة".

ونظمت إسرائيل هذا العام معركتين انتخابيتين، يوم 9 أبريل ويوم 14 سبتمبر، لكن وبالرغم من ذلك لم يتمكن نتنياهو أو خصمه الجنرال بني غانتس من تشكيل حكومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقاء الفرص الأخيرة بينت جانتس ونتنياهو .. أنباء عن مسودة اتفاق لحل أزمة تشكيل الحكومة

جدعون ساعر ينافس نتنياهو : أسعى للفوز برئاسة حزب الليكود

ليبرمان يلوم جانتس ونتنياهو لفشلهما في حكومة وحدة

أخبار إسرائيل.. حل الكنيست خلال يومين والليكود يقدم عرضه الأخير إلى ليبرمان.. نتنياهو يتعهد بإجراء انتخابات في الليكود وجدعون ساعر ينافس.. وتوتر بين جيش إسرائيلي ووزير الدفاع الجديد

موظفو الصناعات الجوية الإسرائيلية سينتخبون ساعر لرئاسة الليكود

جدعون ساعر يقدم أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الليكود

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 17 -12-2019 .. فيديو

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

أهم الأخبار: البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب والسيسي.. وشوقي غريب يكشف عن طلب الرئيس من المنتخب الأوليمبي

تحطم طائرة ركاب تقل 100 شخص في كازاخستان

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

أخبار التوك شو.. حمدي الوزير: نظرة التحرش الشهيرة كانت لرجل.. موعد استقرار حالة الطقس.. حقيقة زواج تامر أمين من الروبوت صوفيا

AdvertisementS

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

أعلى ارتفاع في شهرين.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2019

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

فيديوجراف| احذر المقرمشات فيها سم قاتل.. تدمر الكبد

لماذا سمي شهر جمادى الأول بهذا الاسم؟

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

أخبار السوشيال ميديا: نرمين الفقي بإطلالة شبابية رقيقة.. ومنى فاروق تحتفل بالكريسماس بفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى أخر ثلاث حفلات.. شيرين عبد الوهاب تتألق بفساتين باللون الأحمر.. أيهما أجمل؟

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

بالفأس.. لبناني يقتحم بنكا ويحاول الاعتداء على الموظفين للحصول على أمواله