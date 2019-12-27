نتنياهو يحقق فوزا ساحقا في انتخابات حزب الليكود

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، وهو ما يضمن له قيادة استمراره في قيادة اليميني خلال الانتخابات المقررة في مارس 2020.



وحصل نتنياهو بحسب النتائج الرسمية على ثقة 72.5%، فيما حصل خصمه جدعون ساعر على 27.5% فقط من مجمل الأصوات.



وأعلن حزب الليكود أمس أن نسبة المصوتين من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 116 ألف عضو بلغت 49%، وحصل نتنياهو على 41782 صوتا، فيما حصل منافسه ساعر على 15885 صوتا.



وقبل إعلان النتائج الرسمية بقليل، أعلن نتنياهو في تغريدة على "تويتر" عن فوزه في المنافسة على خصمه غدعون ساعر، وقال: "حققنا انتصارا ضخما. شكرا لأعضاء الليكود على الثقة والتأييد والمحبة. بمساعدة الرب وبمساعدتكم سأقود الليكود لفوز كبير في الانتخابات القريبة وسنواصل قيادة دولة إسرائيل نحو إنجازات غير مسبوقة".



ونظمت إسرائيل هذا العام معركتين انتخابيتين، يوم 9 أبريل ويوم 14 سبتمبر، لكن وبالرغم من ذلك لم يتمكن نتنياهو أو خصمه الجنرال بني غانتس من تشكيل حكومة.