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مرأة

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
زوجة تامر حسنى
زوجة تامر حسنى
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هاجر هانئ
حرصت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها.


تألقت زوجة تامر حسنى فى الصور بإطلالة عصرية؛ حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود ونسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض وارتدت حقيبة يد متناسقة مع إطلالتها.

فيما أكملت زوجة تامر حسنى إطلالتها ببعض الإكسسوارات الأنيقة المتناسقة مع إطلالتها الكاجوال، وارتدت نظارة شمس متناسقة أيضا مع وجهها.

واعتمدت زوجة تامر حسنى على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.

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