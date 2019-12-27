الحكومة تنفي 11 شائعة خلال 7 أيام الماضية .. فيديو وانفوجراف

أصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية لتوضيح الحقائق.



وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 20 حتى 27 ديسمبر 2019 ‏):



حيث نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، كما نفي ما اثير حول تفشي فيروس " أنفلونزا الطيور" في مزارع الدواجن ، ونفي ايضا ما تداول حول تراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالي



كما نفي المركز ما اثير حول ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع عن العدادات التقليدية، ونفي ايضا ما تداول حول توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع بمختلف محافظات الجمهورية، كما نفي المركز ما تردد حول تهجير أهالي عزبة الهجانة في إطار خطة تطوير المنطقة



ونفي المركز الاعلامي ما تداول حول بيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين، كما نفي ما اثير حول بيع منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادي



ونفي المركز ما تردد حول تعيين خطباء بوزارة الأوقاف دون اجتياز الاختبارات، كما نفي ما تداول حول تفشي أمراض وبائية بمحافظة شمال سيناء، ونفي المركز ما اثير حول غرق مواقع أثرية في الإسكندرية نتيجة الطقس السيء