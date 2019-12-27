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أخبار العالم

هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:27 ص
هبوط اضطراري لطائرة
هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا
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شيماء مصطفى
ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرة عراقية هبطت اضطراريا في روسيا، حيث كانت متوجهة إلى مينسك.

ووفقًا للوكالة الروسية، نفذت طائرة ركاب مدنية نفذت هبوطًا اضطراريا، في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا، حيث كانت قادمة من بغداد إلى مينسك.

وأعلن مطار روستوف عن هبوط اضطراري للطائرة التابعة لشركة الطيران العراقية في المطار، لأسباب تقنية.

وقال الناطق باسم المطار: إن الهبوط جاء لأسباب تقنية"، مضيفا أن عملية الهبوط تمت بنجاح في تمام الساعة 11.15 بتوقيت موسكو، بدون حدوث أي إصابات.
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