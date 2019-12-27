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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة بلاتينيوم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين لمعسكر مباراة بلاتينيوم عقب انتهاء المران الأخير اليوم.

ويمتلك الأهلي ثلاث نقاط في دور المجموعات بعد خوض أول جولتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

يذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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