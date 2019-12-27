إغلاق مضيق البوسفور في إسطنبول بعد اصطدام سفينة بالشاطئ

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن سفينة شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول اصطدمت بالشاطئ بالقرب من مقبرة آشيان التي تطل على المضيق.





ووفقًا لصحيفة "حرييت" التركية، كانت سفينة الشحن سونجا إيريديوم، والتي ترفع علم ليبيريا، غادرت من ميناء أوديسا في أوكرانيا، اصطدمت بالشاطئ في روملي هيساري بعد 25 دقيقة من دخول مضيق البوسفور.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، تم إغلاق مضيق البوسفور في إسطنبول أمام حركة الملاحة بعد اصطدام سفينة شحن بالشاطئ.



