AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إغلاق مضيق البوسفور في إسطنبول بعد اصطدام سفينة بالشاطئ

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:22 م
عبور السفن مضيق البوسفور
عبور السفن مضيق البوسفور
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن سفينة شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول اصطدمت بالشاطئ بالقرب من مقبرة آشيان التي تطل على المضيق.

ووفقًا لصحيفة "حرييت" التركية، كانت سفينة الشحن سونجا إيريديوم، والتي ترفع علم ليبيريا، غادرت من ميناء أوديسا في أوكرانيا، اصطدمت بالشاطئ في روملي هيساري بعد 25 دقيقة من دخول مضيق البوسفور.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، تم إغلاق مضيق البوسفور في إسطنبول أمام حركة الملاحة بعد اصطدام سفينة شحن بالشاطئ.

وتم إرسال قوارب الإنقاذ من الإدارة العامة للسلامة الساحلية إلى مكان الحادث، ولم يبلغ عن الحادث أي خسائر في الأرواح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنقاذ 7 من أفراد طاقم سفينة تايوانية وفقدان اثنين بعد غرقها شرقي الصين

ترشيحاتنا

بفستان أحمر لامع.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار في عمان

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور

تعديل وزاري والموافقة على 3 قوانين وأزمة الإدارة المحلية.. البرلمان على صفيح ساخن

تونس توجه صفعة قوية لأردوغان بعد زيارته الأخيرة.. واستياء دولي من إعلان الوفاق تدخل تركيا عسكريا في ليبيا

كارتيرون: الزمالك جاء إلى زامبيا من أجل الفوز على زيسكو

أول رد من الحكومة حول تهجير أهالي عزبة الهجانة لتطوير المنطقة

AdvertisementS

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

إغلاق مضيق البوسفور في إسطنبول بعد اصطدام سفينة بالشاطئ

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أعلى ارتفاع في شهرين.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2019

أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر لامع.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار في عمان

حسين الجسمي يفتتح مهرجان دبي للتسوق الـ25.. صور

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور