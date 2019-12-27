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رياضة

جلسة سريعة بين كارتيرون ولاعبي الزمالك قبل المران الأخير لموقعة زيسكو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:46 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين داخل ملعب مباراة زيسكو الزامبي وذلك قبل بدء مران الفريق اليوم، بملعب ليفي موانا واسا بزامبيا، و بعدها بدأ اللاعبون عملية الإحماء بالجري حول الملعب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي المقرر لها غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب إفريقيا وهو عبدالباسط إبراهيم.

ويلعب الزمالك مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطة لكل منهما.
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