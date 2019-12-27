حلايب وشلاتين في القلب .. قوافل طبية ومساعدات من جامعتى جنوب الوادى وطنطا



استقبلت منطقة حلايب وشلاتين وأبورماد، أكبر قافلة مشتركة تنظمها جامعتى جنوب الوادى وطنطا، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والتى تقدم خدماتها العلاجية من خلال القوافل الطبية البشرية والبيطرية إضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية للمواطنين.



ترأس قافلة جامعة جنوب الوادى الدكتور عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، وبحضور الدكتور سهير أحمد حمدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناديه عبدالله عميد كلية التمربض والدكتور عادل السيد الأستاذ بكلية الطب البيطرى والدكتور على الدين القصبى بقسم الاجتماع بكلية الآداب بقنا ومنسق عام الأنشطة الطلابية.



أكد الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن القافلة تأتى فى إطار مواصلة الجامعة لمشروع القوافل التى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للجامعات بأن تكون حاضنة للمجتمعات المحيطة، فضلًا عن التوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، مؤكدًا أن الجامعة تحرص سنويًا على إرسال قوافلها لمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية للثروة الحيوانية لسكان المنطقة.



وقال الدكتور عباس محمد منصور، رئيس الجامعة السابق، إن قافلة جامعة جنوب الوادى، تضمنت قافلة طب أسنان بمشاركة أطباء كلية الأسنان بقنا، وقافلة للتوعية الصحية بمشاركة الدكتور نادية عبدالله عميد كلية التمريض، وقافلة بيطرية بمشاركة الدكتور عادل السيد وكيل كلية الطب البيطرى



حيث نجحت القافلة البيطرية فى تقديم الخدمات العلاجية والتحصينات اللازمة لعدد 60 حالة أغنام و 25 حالة ماعز كما تم إجراء 3 حالات جراحية، وشارك الدكتور على الدين القصبى بدراسة بعنوان " محددات التشكل للهوية والانتماء لدى أطفال المجتمعات الحدودية بمقاربة سيسيولوجية لشلاتين وأبورماد وحلايب"، هذا إلى جانب تقديم مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.



ونظمت جامعة طنطا بإشراف الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، قافلة طبية ضمت 24 أستاذ من كلية طب طنطا من مختلف التخصصات الطبية؛ ونجحت فى تقديم خدماتها من داخل مستشفى شلاتين المركزى لعدد 548 مريضا بواقع 27 حالة نساء وتوليد، و 69 انف وأذن و 62 عظام و 108 رمد و 18 نفسية وعصبية و 81 باطنة و 79 أطفال و 71 جلدية و 27 جراحة ومسالك و 6 حالات جراحة أوعية دموية، فيما تم إجراء 15 عملية جراحية ، شملت 7 جراحات عيون و 6 تدخلات جراحية للأوعية الدموية، بالإضافة الي جراحات تجميلية لحالتين كما تم تحويل 14 حالة من تخصصات مختلفة لمستشفيات جامعتى جنوب الوادى وطنطا.



