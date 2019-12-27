فى أولى جولاته.. وزير الطيران يتفقد مبنى الركاب وبرج المراقبة بمطار القاهرة

فى مستهل الجولات التفقدية لجميع المطارات المصرية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والوقوف على آخر المستجدات فى المشروعات وأعمال التطوير، قام الطيار محمد منار وزير الطيران والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، اليوم الجمعة، بأولى جولاتهما التفقدية لمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على سير العمل وجدول التشغيل وانتظام الرحلات والإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار فى ظل كثافة الرحلات التى يشهدها مطار القاهرة خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.



رافق وزير الطيران، المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدراة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.



بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم (3) لمتابعة إجراءات السفر والوصول للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة بما يضمن الراحة والرفاهية للمسافرين، كما قام بجولة تفقدية لمبنى الركاب رقم (2) تفقد خلالها صالة السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب و كاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال وكذلك الأسواق الحرة وبوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات بمبنى الركاب و الجراج متعدد الطوابق الذي يخدم مباني مطار القاهرة.



كما تفقد وزير الطيران مبنى الرحلات الموسمية للوقوف على الخدمات المقدمة للمعتمرين ووجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة وبخاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة واستمع لآراء بعض المعتمرين واستفسر عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة .



كما هنأ منار جميع العاملين بالمطار والمسافرين بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد، ووجه بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام الركاب لسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول بسهولة ويسر وخاصة خلال أوقات الذروة فى ظل انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية ، مؤكدًا أن إرضاء العملاء وتقديم أفضل الخدمات على قمة أولوياتنا للوصول إلى أعلى درجات التميز فى الأداء والخروج بالصورة المشرفة التي تليق بالمطارات المصرية .



وفى ختام الجولة توجه سيادته إلى برج المراقبة بالمطار لمتابعة سير العمل بالمنظومة الملاحية والاطمئنان على إجراءات السلامة الجوية كما تفقد أقسام البرج المختلفة حيث التقى وزير الطيران ونائبه ببعض من المراقبين الجويين واستمعا إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير بيئة العمل .