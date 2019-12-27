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محافظات

مشهد رهيب | تشييع جثمان طالب الهندسة ضحية الأمطار بالدقهلية | صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:29 م
تشييع جثمان طالب
تشييع جثمان طالب الهندسة ضحية الأمطار بالدقهلية
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همت الحسينى
شيع الآلاف من أهالي مدينة بني عبيد والقرى المجاورة لها التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية اليوم الجمعة جنازة أحمد عرابي أحمد محمد عزاز الطالب بالفرقة الثانية بـ معهد النيل العالى للهندسة بالمنصورة والذي توفي صعقا بالكهرباء أمس عقب ملامسته لأحد أعمدة الإنارة العامة على ميزانية ميت فارس أثناء هطول الأمطار.

خرجت الجنازة من مسجد الشوادي بالمدينة عقب أداء صلاة الجنازة عليه وسط حالة من الحزن الشديد وبحضور عدد من زملائه في الكلية وارتدت النساء الملابس السوداء و شارك فيها الأطفال والكبار ورددوا هتاف " لا اله الا الله احمد حبيب الله ".

كان اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا أمس الخميس من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بمصرع شاب صعقا بالكهرباء، أثناء ملامسته عمود انارة بمنطقة ميزانية ميت فارس ببنى عبيد أثناء هطول الأمطار.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين ان الشاب المتوفى يدعى  أحمد عرابى العزاز طالب بـ معهد النيل العالى للهندسة بالمنصورة وأنه أثناء ملامسته عمود إنارة بالمنطقة أثناء هطول الأمطار صعقته الكهرباء ولقى مصرعه في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
مشهد رهيب | تشييع جثمان طالب الهندسة ضحية الأمطار بالدقهلية | صور
مشهد رهيب | تشييع جثمان طالب الهندسة ضحية الأمطار بالدقهلية | صور
مشهد رهيب | تشييع جثمان طالب الهندسة ضحية الأمطار بالدقهلية | صور
مشهد رهيب | تشييع جثمان طالب الهندسة ضحية الأمطار بالدقهلية | صور
مشهد رهيب | تشييع جثمان طالب الهندسة ضحية الأمطار بالدقهلية | صور
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