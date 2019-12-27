حقيقة طلاق ابنة هيفاء وهبي

أثارت زينب نصر فياض (ابنة الفنانة هيفاء وهبي)، حالة من الجدل الواسع بعد أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، إذ ظهرت بدون دبلة الزواج في يدها، عكس ما كانت تعتاد بالظهور بها.



ظهور زينب فياض (ابنة هيفاء وهبي) بدون دبلة الزواج مؤخرًا، فتح باب الشك حول حقيقة طلاقها من زوجها، لاسيما وأنها تفرض السرية حول زوجها ولم تظهر معه أو تتحدث عنه مُطلقًا، كمان أنها دائمة الظهور مع ابنتيها «رهف ودانييلا» بدونه.



والمعروف أن هيفاء وهبي قد تزوجت زواجًا عائليًا من (نصر فياض) في بداية التسعينيات، وهو ابن عمتها، ثم انفصلت عنه وتركت ابنتها في سن صغيره ثم حدثت القطيعة.



وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقدة الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.



وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.