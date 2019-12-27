AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حقيقة طلاق ابنة هيفاء وهبي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:32 م
هيفاء وهبى وابنتها
هيفاء وهبى وابنتها زينب
Advertisements
سعيد فراج
أثارت زينب نصر فياض (ابنة الفنانة هيفاء وهبي)، حالة من الجدل الواسع بعد أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، إذ ظهرت بدون دبلة الزواج في يدها، عكس ما كانت تعتاد بالظهور بها.

ظهور زينب فياض (ابنة هيفاء وهبي) بدون دبلة الزواج مؤخرًا، فتح باب الشك حول حقيقة طلاقها من زوجها، لاسيما وأنها تفرض السرية حول زوجها ولم تظهر معه أو تتحدث عنه مُطلقًا، كمان أنها دائمة الظهور مع ابنتيها «رهف ودانييلا» بدونه.

والمعروف أن هيفاء وهبي قد تزوجت زواجًا عائليًا من (نصر فياض) في بداية التسعينيات، وهو ابن عمتها، ثم انفصلت عنه وتركت ابنتها في سن صغيره ثم حدثت القطيعة.

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقدة الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.
حقيقة طلاق ابنة هيفاء وهبي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابن وفاء عامر يرقص عاريا..أبناء الفنانين يثيرون الجدل أبرزهم كامليا ابنة علا غانم

شائعات الطلاق تطارد النجوم.. أصالة وطارق العريان الأحدث.. أحمد السقا يرد بالظهور مع زوجته.. وزوجة أحمد الفيشاوي تكذب الأخبار بصورة

الموت يفجع الفنانة هيفاء وهبي

شاهد | انهيار زينب ابنة هيفاء وهبي

اخبار الفن.. اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. شائعة وفاة عادل إمام.. الموت يفجع هيفاء وهبي

الشائعات تجتاح الوسط الفني.. وفاة عادل إمام وطلاق أصالة نصري الأحدث.. جدل حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا.. أحمد السقا وأحمد الفيشاوي يكذبان الطلاق

ترشيحاتنا

إيناس النجار تتألق بفستان قصير يبرز حيوية أنوثتها

ماذا حدث فى المنوفية .. حكاية الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع

وفاء سالم تقبّل كلبها في أحدث إطلالاتها على إنستجرام

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد

هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها

شذى وأحمد الشيخ يخطفان أنظار رواد مواقع التواصل.. صورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور