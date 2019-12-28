مجدي الشاهد: إدارة المرور بذلت مجهودا عظيما لتسهيل عملية الترخيص.. فيديو

قال اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك مجهودات عظيمة بذلت من خلال الإدارة العامة للمرور في تنظيم حركة مرور الشوارع، وتسهيل عملية تراخيص السيارات.



وأضاف اللواء مجدى الشاهد، خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سي" الفضائية، أن شبكة الطرق الجديدة التي أقيمت فى عهد الرئيس السيسي شئ عظيم وسهل حركة السيارات بين المحافظات.



وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق والكبارى كان شئ مهم لكى يكون هناك سهولة فى التنقل ويقلل من حوادث الطرق.



وأوضح اللواء مجدي الشاهد، أنه كان يطالب على مدار السنوات الأخيرة بضرورة وجود مسار خالص لسيارات النقل الثقيلة.



وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن الملصق الإلكتروني هو عبارة عن شريحة إليكترونية بيتم تركبيها على مختلف أنواع السيارات، وتقرأ عن بعد عن طريق جهاز خاص بها يوجد مع رجال المرور وذلك سيسهل لرجال المرور تيسير حركة المرور.

