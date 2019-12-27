منتخب الشباب يخسر برباعية أمام النصر استعدادا للتصفيات الإفريقية

تلقى منتخب مصر للشباب مواليد 2001 خسارة أمام فريق النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جمعت بينهما على ملعب الأخير فى إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا.



ويخوض فى الوقت الراهن منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين معسكرا تدريبيا وضم خلاله المدير الفني 56 لاعبا من أجل الاستقرار على العناصر الجديرة بإرتداء قميص الفراعنة الصغار.



كان منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين حقق الفوز على فريق إيروسبورت بهدفين دون رد فى اللقاء الودي الأخير على هامش المعسكر التدريبي الحالي إستعدادا للتصفيات الإفريقية.



ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أخرى يوم الإثنين القادم أمام فريق طلائع الجيش خلال المعسكر التدريبي الحالي.



يذكر أن معسكر منتخب الشباب الحالي سوف ينتهى يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للمشاركة فى التصفيات الإفريقية القادمة.