AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

معنى سبحان الله وفضلها والعدد الوارد في السنة بترديدها كل يوم.. علي جمعة يوضح

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
معنى سبحان الله وفضلها
معنى سبحان الله وفضلها والعدد الوارد في السنة بترديدها كل يو
Advertisements
معنى سبحان الله .. ذكر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن «سبحان الله» نواجه بها كل عجيب، والإنسان يدرك عجب الحياة على مستويات مختلفة منهم : من لا يدرك آيات الله التي تتكرر كل يوم كالصباح والمساء ولا يرى في ذلك عجبًا في حين أنها من عجب العجاب.

اقرأ أيضًا: حسبنا الله ونعم الوكيل ..علي جمعة يوضح معناها ومتى تقال وماذا يحدث بسببها

وأشار الشيخ علي جمعة في بيان على صفحته الرسمية على يس بوك، إلى أنها(سبحان الله) من الآيات البينات التي كان ينبغي على المؤمن أن يتدبر فيها وأن يتوصل منها إلى صفات الرحمن سبحانه وتعالى « فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ (19)»الروم.

وأوضح أن سبحان الله كلمة نقولها ننزه فيها ربنا عن كل نقيصة، وعلى ذلك فنحن نصفه بالكمال بالكمال المطلق وبالقدرة المطلقة، وعلى ذلك فنحن نؤمن بقلوبنا بوجوده وبرحمته وفضله وبتنزلات تلك الرحمة على عباده بالليل والنهار؛ فهو المحيي المميت هو الحي القيوم« هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3)»الحديد.


وأردف أن سبحان الله أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نذكرها بعد الصلاة وعد لنا ثلاث وثلاثين (سبحان الله) تمثل جزءًا من الذكر الجامع وأهل الله الذين لهجت ألسنتهم بذكر الله وعلموا الأمة كيف يذكرون ربهم أطلقوا كلمة الذكر الجامع على ما ورد في حديثين نبويين شريفين (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وردت في حديث (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وردت في حديث آخر يذكر فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنها من كنزٍ تحت العرش.

واستطرد الدكتور علي جمعة بيانه بـ«التفت أيها المسلم إلى تلك المعاني الراقية لا تمر عليك مرور الكرام ،ولا تجعل الإلف الذي آنسته من كثرة تكرارها على لسانك تفقدك معناها».

واختتم بيانه بـ«أن سبحان الله عبارة لابد أن تعيش بها وفيها لا أن ترددها بلسانك فقط، فإذا ما فعلت ذلك وعايشتها انقطعت علائقك بالدنيا وامتلئ قلبك نورا وكشف لك ربك من أسرار الأدب معه سبحانه وتعالى».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أذكار طلوع الشمس.. تبعد عنك الشياطين وترزقك البركة في يومك

دواء سحري يجعل قلبك مطمئن | تعرف عليه

كيف تكون من الذاكرين الله كثيرًا .. علي جمعة يوضح

على جمعة يكشف وصية نبوية تغفر ما تقدم من الذنوب.. تعرف عليها

كيف تنال محبة الله ورضاه.. المفتى السابق ينصح بـ 3 أمور

حسبنا الله ونعم الوكيل ..علي جمعة يوضح معناها ومتى تقال وماذا يحدث بسببها

ترشيحاتنا

من ساركوزي إلى صامويل إيتو.. عملاء قطر للتوغل في افريقيا

هانى مهنا فى موقف محرج بعد خطوبة ابنته هنادى على احمد خالد صالح

آيتن عامر مطلوبة على جوجل في السعودية | اِعرف السبب

أبو الدهب: هدفي تسبب في خسارة الزمالك للدوري.. وارتضينا بالتعادل مع الاتحاد لاحتياجهم إلى نقاط.. فيديو

محمود أبو الدهب: وقعت على ورقة القيد بنادي الزمالك دون علمي

موعد مباريات اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رقصها مع راغب علامة| شاهد منى ممدوح بإطلالة جديدة

بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا

ملاكم مسلم يتعرض لهجوم شديد بسبب شجرة عيد الميلاد