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برلمانى يكشف شروط التصالح على مخالفات البناء.. شاهد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:32 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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حمزة شعيب
قال النائب محمد إسماعيل، إنه تم تحديد الغرامة للمتر في مخالفات البناء في محافظة الجيزة في القرى نحو 50 إلى 150 جنيها أما المدن البعيدة عن الأحياء لن تزيد على 150 جنيها، لتصل قيمة المخالفة في الوحدة البالغ مساحتها 100 متر نحو 5 آلاف جنيه فقط، موضحا ان هناك إمكانية للتقسيط.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الأحياء الراقية والشعبية تختلف بها قيمة مخالفات البناء فمثلا حي بولاق الدكرور بداية المخافة من 100 جنيه إلى 350 جنيها.

وأشار النائب محمد إسماعيل، إلى أنه تم إلغاء الحبس في مخالفات البناء، وأن قيمة التصالح أدنى بكثير من قيمة الغرامة.

وتابع أن بعض العقارات كانت قيمة الغرامات تصل إلى ما يتراوح 3 إلى 4 ملايين جنيه وكان يتهرب البعض بقصة الكاحول الذي يكون مالكا للعقار علي الأوراق الرسمية فقط.

وكشف النائب محمد إسماعيل أنه لن يتم هدم العقار المخالف لقانون البناء إلا في حالة عدم امتلاكه شهادة سلامة إنشائية أو متعد على خط التنظيم أو تم بناؤه على أملاك الدولة ولم يقنن أو على مباني الآثار أو الري.
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