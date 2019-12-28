طريقة عمل كفتة صيامي للشربيني

يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير كفتة صيامي تناسب أخوانا الأقباط خلال هذه الأيام من صيامهم .



مقادير كفتة صيامي :



لوبيا

فاصوليا

عدس

حمص

بطاطس

بصل

فول صويا

قمح

مكسرات

ثوم بودرة

بصل بودرة

ملح

فلفل أسود

كمون

بهارات

جوزة الطيب

زيت

دقيق



طريقة تحضير كفتة صيامي :



* تفرم المكسرات مع جوزة الطيب والكمون والثوم البودرة والبصل البودرة والبهارات وملح وفلفل اسود



* تسلق جميع البقوليات ثم تفرم مع البطاطس وتخلط مع المكسرات



* تشكل الكفتة أصابع وتوضع في الدقيق وتحمر في زيت غزير وتقدم