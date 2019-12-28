طريقة عمل كفتة صيامي للشربيني

يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير كفتة صيامي تناسب أخوانا الأقباط خلال هذه الأيام من صيامهم .
مقادير كفتة صيامي :
لوبيا
فاصوليا
عدس
حمص
بطاطس
بصل
فول صويا
قمح
مكسرات
ثوم بودرة
بصل بودرة
ملح
فلفل أسود
كمون
بهارات
جوزة الطيب
زيت
دقيق
طريقة تحضير كفتة صيامي :
* تفرم المكسرات مع جوزة الطيب والكمون والثوم البودرة والبصل البودرة والبهارات وملح وفلفل اسود
* تسلق جميع البقوليات ثم تفرم مع البطاطس وتخلط مع المكسرات
* تشكل الكفتة أصابع وتوضع في الدقيق وتحمر في زيت غزير وتقدم
مقادير كفتة صيامي :
لوبيا
فاصوليا
عدس
حمص
بطاطس
بصل
فول صويا
قمح
مكسرات
ثوم بودرة
بصل بودرة
ملح
فلفل أسود
كمون
بهارات
جوزة الطيب
زيت
دقيق
طريقة تحضير كفتة صيامي :
* تفرم المكسرات مع جوزة الطيب والكمون والثوم البودرة والبصل البودرة والبهارات وملح وفلفل اسود
* تسلق جميع البقوليات ثم تفرم مع البطاطس وتخلط مع المكسرات
* تشكل الكفتة أصابع وتوضع في الدقيق وتحمر في زيت غزير وتقدم