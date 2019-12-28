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طريقة عمل كفتة صيامي للشربيني

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:10 ص
طريقة عمل كفتة صيامي
طريقة عمل كفتة صيامي للشربيني
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير كفتة صيامي تناسب أخوانا الأقباط خلال هذه الأيام من صيامهم .

مقادير كفتة صيامي :

لوبيا
فاصوليا
عدس
حمص
بطاطس
بصل
فول صويا
قمح
مكسرات
ثوم بودرة
بصل بودرة
ملح
فلفل أسود
كمون
بهارات
جوزة الطيب
زيت
دقيق

طريقة تحضير كفتة صيامي :

* تفرم المكسرات مع جوزة الطيب والكمون والثوم البودرة والبصل البودرة والبهارات وملح وفلفل اسود

* تسلق جميع البقوليات ثم تفرم مع البطاطس وتخلط مع المكسرات

* تشكل الكفتة أصابع وتوضع في الدقيق وتحمر في زيت غزير وتقدم
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