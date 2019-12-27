محمد رمضان يعلن موعد طرح أحدث كليباته رايحين نسهر

أعلن الفنان محمد رمضان، موعد طرح أحدث كليباته الغنائية "رايحين نسهر" المقرر أول يناير 2020.



ونشر محمد رمضان، صورة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من كواليس الكليب، حيث ظهر فيها وهو يتوسط مجموعة من الفتيات.



وعلق محمد رمضان على الصورة: "2020-1-1 رايحين نسهر.. انتاج روتانا.. اخراج محمد سامي".



وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.



ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.