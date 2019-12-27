أخبار الحوادث | محمود قتل مراته في قنا بسبب المخدرات | طعام فاسد يقتل أمًا وابنتها بـ المنيا

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
موعد فتح وإغلاق ستاد السلام غدا لـ جماهير الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم.. صور
تفتح الجهات المعنية، أبواب ستاد السلام، غدا السبت، لاستقبال الجماهير من الساعة 3 عصرا وحتى 8 مساء، قبل اللقاء المرتقب بين النادى الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق فى جمصة
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جمصة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية والمصيفية بالمدينة مكون من٣ أشخاص بعد ارتكابهم ١٣ واقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
هبوط حاد و طعام فاسد .. تفاصيل مصرع أم وابنتها في مطاي بالمنيا
لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، كما أصيب اثنان آخران من نفس الأسرة، بالتسمم الغذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بإحدى قرى مركز مطاي بمحافظة المنيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 15 طن ملح سياحات و 375 كيلو جبن بمعمل ألبان في كفر الشيخ
تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط 15 طن ملح سياحات؛ لاستخدامه في تصنيع منتجات الألبان، وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق فى جمصة
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جمصة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية والمصيفية بالمدينة مكون من٣ أشخاص بعد ارتكابهم ١٣ واقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اغتصاب جماعي وتصوير الفتيات عاريات.. البطالة وغياب الوعي الديني السبب | تفاصيل
يكاد لا يمر يوم إلا وتقع حالة اغتصاب، فالأمر لا يقتصر على الاغتصاب من شخص لا تربطه أي صلة بالضحية، بل أحيانًا يكون الاغتصاب من أقرب الاشخاص مثل الأخ أو الأب وربما تأتي الجريمة من أشخاص بعيدين كل البعد عن الضحية لتقع فريسة ذئاب بشرية في الشوارع والأسواق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المال الحرام | رواد التواصل الاجتماعى لـ جمال عيد: انت فقير فكريا وكفاية شائعات
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما على جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بعد قيامه بنشر تغريدات على صفحته بموقع تويتر، يهاجم فيها مؤسسات الدولة وينشر الشائعات ويختلق وقائع لخدمة آرائه والترويج لأكاذيبه وخلق حالة من الجدل والفوضى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طعنها وسلم نفسه للشرطة | محمود قتل زوجته أسماء بسبب المخدرات في قنا.. تفاصيل
قررت نيابة نقادة، حبس تاجر البلح المتهم بقتل زوجته، التي رفضت إعطاءه أموالا لشراء مواد مخدرة، اعتاد على شرائها في الفترة الأخيرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب الأمطار | مصرع طالب إعدادي صعقا بالكهرباء بالمنوفية
لقي طالب بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه نتيجة صعق كهربائي بعد ملامسته عمود إنارة أثناء الأمطار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفتح الجهات المعنية، أبواب ستاد السلام، غدا السبت، لاستقبال الجماهير من الساعة 3 عصرا وحتى 8 مساء، قبل اللقاء المرتقب بين النادى الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق فى جمصة
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جمصة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية والمصيفية بالمدينة مكون من٣ أشخاص بعد ارتكابهم ١٣ واقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
هبوط حاد و طعام فاسد .. تفاصيل مصرع أم وابنتها في مطاي بالمنيا
لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، كما أصيب اثنان آخران من نفس الأسرة، بالتسمم الغذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بإحدى قرى مركز مطاي بمحافظة المنيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 15 طن ملح سياحات و 375 كيلو جبن بمعمل ألبان في كفر الشيخ
تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط 15 طن ملح سياحات؛ لاستخدامه في تصنيع منتجات الألبان، وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق فى جمصة
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جمصة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية والمصيفية بالمدينة مكون من٣ أشخاص بعد ارتكابهم ١٣ واقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اغتصاب جماعي وتصوير الفتيات عاريات.. البطالة وغياب الوعي الديني السبب | تفاصيل
يكاد لا يمر يوم إلا وتقع حالة اغتصاب، فالأمر لا يقتصر على الاغتصاب من شخص لا تربطه أي صلة بالضحية، بل أحيانًا يكون الاغتصاب من أقرب الاشخاص مثل الأخ أو الأب وربما تأتي الجريمة من أشخاص بعيدين كل البعد عن الضحية لتقع فريسة ذئاب بشرية في الشوارع والأسواق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المال الحرام | رواد التواصل الاجتماعى لـ جمال عيد: انت فقير فكريا وكفاية شائعات
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما على جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بعد قيامه بنشر تغريدات على صفحته بموقع تويتر، يهاجم فيها مؤسسات الدولة وينشر الشائعات ويختلق وقائع لخدمة آرائه والترويج لأكاذيبه وخلق حالة من الجدل والفوضى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طعنها وسلم نفسه للشرطة | محمود قتل زوجته أسماء بسبب المخدرات في قنا.. تفاصيل
قررت نيابة نقادة، حبس تاجر البلح المتهم بقتل زوجته، التي رفضت إعطاءه أموالا لشراء مواد مخدرة، اعتاد على شرائها في الفترة الأخيرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب الأمطار | مصرع طالب إعدادي صعقا بالكهرباء بالمنوفية
لقي طالب بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه نتيجة صعق كهربائي بعد ملامسته عمود إنارة أثناء الأمطار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.