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رياضة

مصطفى أبو الدهب: قدمت مع المصري موسما رائعا تحت قيادة بوشكاش ..فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
مصطفى أبو الدهب،
مصطفى أبو الدهب، نجم المصري السابق
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حسن العمدة
أكد مصطفى أبو الدهب، نجم المصري السابق، أنه قدم موسما رائعا مع الفريق تحت قيادة بوشكاش.

وقال أبو الدهب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "قدمت مع المصري موسم رائع تحت قيادة بوشكاش لكننا لم نكن موفقين".

وأكمل: "كنا نلعب بشكل جيد لكن اشواط اضافية مع الأهلي في القاهرة تكون صعبة للغاية، لذا خسرنا في نهائي الكأس 3-1".


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