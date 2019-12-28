بفستان احمر.. شاهد شمس الكويتية تسحر متابعيها بإطلالة انثوية

شاركت المطربة شمس الكويتية صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهو ما ابهر متابعيها، وقد عبروا عن حبهم الشديد لها عبر التعليقات.



وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: المتصالح مع ذاته يمتلك القوّة لإخبار شخص آخر بأنه جميل، لا يناسبه أقاويل تحت الطاولة، لا ينافسه أحد ولا يتنافس مع أحد، لديه السّلام الداخلي الكافي ليُفصح عن اعجابه بعقلية شخص آخر، لا ينتقد ولا ينصح مالم يطلب منه ذلك، ولا يشعر بالتهديد لمجرد وجود شخصية أخرى مميزة.



وظهرت شمس الكويتية بفستان كب باللون الاحمر من الشمواه وباكمام طويلة شفافة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع لون بشرتها، وابرز من رشاقتها.



وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الاسود، مع الماسكرا، فيما اختارت وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.



واكملت شمس الكويتية اطلالتها بارتداء بعض الاكسسورات الناعمة التي تلائمت مع اطلالتها، حيث اختارت قرطين ناعمين وكبيرين باللون الاحمر والفضي، مع بروش قامت بتزين الفستان به.



واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..