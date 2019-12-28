ينافسه صلاح وميسي على الأفضل.. رونالدو يتحدث في مؤتمر دبي الرياضي

أعلن منظمي النسخة الـ 14 لمؤتمر دبي الرياضي العالمي، الذي يعقد اليوم السبت، تحت عنوان "مسرعات مستقبل كرة القدم في العالم"، عن إلقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، كلمة خاصة في المؤتمر.



وسيتم خلال المؤتمر استعراض التجارب العالمية في مجالات الإدارة الرياضية والتدريب والتسويق وتنظيم الفعاليات والبطولات، بحضور أبرز المسؤولين من الاتحاد الدولي "الفيفا" ورؤساء الأندية، والحكام، وصناع القرار، ونجوم لعبة كرة القدم.



ووصل رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى مدينة دبي الإماراتية، لحضور حفل جوائز "جلوب سوكر 2019"، والذي يقام على هامش المؤتمر، حيث تم ترشيح كريستيانو لجائزة أفضل لاعب في العالم، وينافسه كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وثنائي ليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والنجم المصري محمد صلاح.