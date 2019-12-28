AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. يهود ومسلمون يرددون النشيد الوطني السعودي خلال عيد الحانوكا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، مقطع فيديو، قال إنه يظهر يهودا يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا.

وعيد الحانوكا أو عيد ٱلأنوار هو عيد يهودي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ابتداء من الخامس والعشرين من شهر كيسليف حسب التقويم العبري، ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.

والحانوكا من الأعياد اليهودية الصغيرة وليس عطلة، بل فترة سعيدة، تتميز بالامتناع عن الحداد والتعبير عن الحزن، والقيام ببعض الطقوس الدينية الخاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. الفاتيكان تضيء شجرة عيد الميلاد

مستوطنون يضعون شمعدانا على الحرم الإبراهيمي بالخليل وآخرون يقتحمون الأقصى بحجة عيد "الحانوكا"

مستوطن يهودي متطرف يقود اقتحاما جديدا للأقصى

محافظ دمياط تشهد احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس

بـ سكينة كبيرة.. يهودي يقتحم كنيسة القيامة في القدس المحتلة

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا

درجات الحرارة اليوم السبت 28 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات ..فيديو

محامي عبد الله السعيد يكشف حقيقة عودة اللاعب للأهلي ومفاوضات الزمالك

هل الدعاء بعد المغرب مستجاب ؟.. 4 كلمات أوصى النبي بترديدها 7 مرات

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 28 -12-2019 .. فيديو

وداعا للزحام بشرق القاهرة.. 10 مزايا لـ محور ترعة الطوارئ الجديد.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم