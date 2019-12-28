شاهد.. يهود ومسلمون يرددون النشيد الوطني السعودي خلال عيد الحانوكا

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، مقطع فيديو، قال إنه يظهر يهودا يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا.





وعيد الحانوكا أو عيد ٱلأنوار هو عيد يهودي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ابتداء من الخامس والعشرين من شهر كيسليف حسب التقويم العبري، ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.



