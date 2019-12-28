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تعليم

جامعة سوهاج تبحث آليات التقدم لمشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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خالد رياض
استقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فريق وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور محمود وفيق القائم بأعمال مدير إدارة مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوحدة إدارة المشروعات، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن عبد الحميد مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومديري المعامل بمختلف الكليات.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن إدارة مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي تمثل الجهة الاستشارية لمؤسسات التعليم العالي، والتي تقوم بتقديم الدعم الفنى للمعامل التابعة للكليات العملية والتطبيقية بالجامعة، وبحث كيفية تطويرها لإجراء اختبارات الكفاءة الحرفية، وكذلك الوقوف على مخرجات ومدخلات الخطة التنفيذية لتلك المشروعات، تمهيدًا لتقديمها لمشروع الاعتماد الدولي.

وأضاف أن اعتماد المعامل بالجامعات يعد أحد مكونات التأهيل للتقدم للاعتماد الأكاديمي والمؤسسي، ويساهم بشكل كبير زيادة القدرات المؤسسية والفاعلية التعليمية والبحثية، وبالتالي رفع تصنيف الجامعات عالميًا، وذلك طبقًا للمعايير الدولية في إطار عملية التطوير المستمر ولتفعيل مفهوم ربط محاور مثلث المعرفة ( التعليم العالي - البحث - الابتكار).

من جانبه قدم الدكتور محمود وفيق عرضاََ تفصيلياََ عن المشروع وأهدافه وشروط التقدم للاعتماد الدولي، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحديث المعامل البحثية والخدمية بالجامعة في المجالات الطبية، الهندسية، الزراعية، الغذائية، البيئية والصناعية.

وأشار إلى أن إدارة المشروع ستتولي إمداد معامل الجامعة بأحدث الأجهزة والمعدات والتجهيزات اللازمة لتطوير نظام إدارة المعامل، بالإضافة إلى رفع قدرات الكوادر الفنية والوصول إلى آليات مستدامة للتمويل الذاتي، مؤكدًا أن ذلك ينعكس على النتائج المتحصل عليها من تلك المعامل عند إجراء أبحاث علمية تطبيقية دقيقة ومتميزة، تعود بالنفع علي المجتمع وتساهم في حل مشكلاته.

جدير بالذكر أنه تم تحديد ٥ معامل بالجامعة كمشروعات تنافسية سيتم تأهيلها للتقدم للاعتماد الدولي، وهي معمل السموم الإكلينيكية، تطبيقات البلازما، المعمل المركزي للهندسة الوراثية، التكييف والتبريد، ومعمل القياسات البيئية.
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