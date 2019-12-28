وزير الإسكان يستعرض إنجازات قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية خلال 2019

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الانجازات التي حققها قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2019، والذى يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بكافة المجالات بالمدن الجديدة.





وقال الدكتور عاصم الجزار: إن القطاع ساهم في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لعدد حوالى (109) مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية حوالى 34 ألف فدان بـ 17 مدينة جديدة، مشيرًا إلى أنه تم استصدار عدد حوالى 1900 رخصة بناء بتلك المشروعات، والتى ستسهم بضخ استثمارات بالسوق المحلية، وتعمل على توفير نحو 220 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.





وأوضحت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه فيما يخص دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، قام القطاع خلال العام المنقضى (2019)، بالتنسيق مع قطاعات الهيئة المعنية، لاستحداث آلية التخصيص الفورى، والتى سمحت بتخصيص الأراضى بشكل أسهل وأسرع من ذى قبل، ووفق الاشتراطات التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بدءا من مارس 2019، حيث أدت تلك الآلية إلى نجاحات كبيرة منها: تلقي عدد ( 1838 ) طلب تخصيص لقطع أراض بأنشطة متنوعة بعدة مدن، وتم البت فى عدد( 845 ) طلبا منها بمساحة إجمالية مطلوبة حوالى 6991 فدان، وقام عدد (583) مستثمرا بسداد مقدم جدية الحجز، والبالغ 10% من قيمة الأرض.





وأضافت المهندسة رجاء فؤاد: ساهم القطاع خلال عام 2019 أيضًا في تم توفير حوالى 2108 قطع أراضٍ ضمن محور"الإسكان الاجتماعى" بمساحة إجمالية حوالى 121 فدانا، وتوفير عدد حوالى 2359 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت مساحة 310 أفدنة ضمن محور الإسكان المتميز، كما تم توفير 1762 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزًا بمساحة إجمالية بلغت حوالى 260 فدانا، وذلك في إطار توفير أنشطة وبرامج إسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة تتماشى مع احتياجات المواطنين، والتي تشمل محور الأراضي السكنية الصغيرة لتمكين المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلي.





وأشارت إلى أنه فيما يخص المصرين العاملين بالخارج، تم توفير 2068 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 250 فدانا، كما يجرى الإعداد لطرح مرحلة جديدة ضمن المشروع تضم حوالى 1450 قطعة أرض سكنية، وكذا توفير 1050 وحدة سكنية فاخرة، و حوالى 35 فيلا سكنية كاملة التشطيب، حيث تعد تلك الأراضى والوحدات استجابة من الدولة لمطالب أبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.





وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: ساهم القطاع في اعتماد عدد 4 مخططات إستراتيجية عامة لمدن (المنصورة الجديدة – الوراق الجديدة – حدائق أكتوبر– توسعات مدينة 15 مايو)، إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها( منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة – منطقة النرجس بالعاشر من رمضان – أرض كارفور بالإسكندرية – المخطط التفصيلى للجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة الجديدة – جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا)، بمساحات إجمالية بلغت حوالي 112760 فدان، حيث تمثل مساحات تنموية جديدة بتلك المدن، وتحول دون التعدي على أراضى الدولة، ولترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.





وذلك بما يتطلب تحديد الاستعمالات للأراضى المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ، وذلك عن طريق المساهمة الفاعلة، وفى إطار التوسع ( الكمى – النوعى ) بإقامة المدن الجديدة بما ينعكس على زيادة المعمور المصرى، مشيرًا إلى أنه تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالى 40950 فدانا بأنشطة متنوعة ( عمرانية – سكنية – خدمية - صناعية - ....)، تساهم فى زيادة المساحات القابلة للتنمية فى الفترات القصيرة المقبلة.





وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن القطاع قام خلال عام 2019 بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة لاستصدار القرارات الجمهورية لعدد (9) مدن ومناطق عمرانية جديدة، والتي شملت (شرق وغرب بورسعيد – امتداد النوبارية الجديدة – بئر العبد الجديدة – رشيد الجديدة – بنى مزار الجديدة – المنصورة الجديدة – سفنكس الجديدة –"غرب كارفور" بالإسكندرية )، بمساحة إجمالية حوالي 156 ألف فدان، كما يجرى الانتهاء من دراسة إقامة بعض المدن الجديدة مثل( نجح حمادى الجديدة – السويس الجديدة )، بالإضافة إلى دراسة إقامة عدد من المدن الجديدة الاخرى بصعيد مصر.



