عبدالله السعيد يتصدر تويتر.. ومغردون: أفضل لاعب فى مصر.. شاهد

بعد انتشار أنباء عن عرض اللاعب عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز التنازل لناديه عن 10 ملايين جنيه من قيمة مستحقاته المتأخرة للموافقة على انتقاله إلى نادى الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#عبدالله_السعيد.



وتصدر هاشتاج عبدالله السعيد قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :



#عبدالله_السعيد لاعب كبير وهداف ومن احسن اللعيبه في مصر مفيش اختلاف على كده

بس اللي يبيع الأهلي ميلزمناش مهما كان هوا مين

عندنا دلوقتي افشه ماشاء الله ربنا يحرسه



#عبدالله_السعيد

مع كامل احترامى لعبدالله السعيد معنى أن أكبر الأندية المصرية تسعى لضمه اليها فهذا أكبر دليل على أن المستقبل مظلم لعدم وجود البديل حتى الآن.



افضل لاعب في مصر اخر 10 سنين

كلامي انتهى

#عبدالله_السعيد



كان عبد الله السعيد، قائد فريق نادي بيراميدز، قال إن مباراة فريقه أمام النادي المصري البورسعيدي مهمة للغاية من أجل صدارة المجموعة في كأس الكونفدرالية، خاصة بعد فوز الفريقين بأول مباراتين، والفوز في الجولتين الثالثة والرابعة سيضعان الفريق في الدور القادم ويبدأ التركيز في الدوري المضغوط والذي سيخوض خلاله مباريات مهمة وقوية في وقت قصير ولابد من التركيز والفوز.



وشدد على أن الفريق واجه مشكلة بسبب تراجع النتائج ولكن الفوز الأخير أمام دجلة مهم للغاية، والمدرب الكرواتي تشاتشيتش اجتمع باللاعبين وحفزهم بكل قوة وطالبهم بالفوز وحصد النقاط، مشيرا إلى أنه يفصل كل شيء خارج الملعب وتركيزه في الملعب للفوز في لقاء المصري.



قائد بيراميدز قال إن عقده ممتد حتى نهاية الموسم الجاري ومستمر مع الفريق والتجديد أو الاستمرار مع النادي لا يزال بعيدا والفريق أمامه مباريات مهمة يجب التركيز فيها ثم أي شيء خارج الملعب يمكن الحديث فيه بعد ذلك، ولكنه مستمر لنهاية عقده مع بيراميدز.