AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبدالله السعيد يتصدر تويتر.. ومغردون: أفضل لاعب فى مصر.. شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
Advertisements
مريم عزت
بعد انتشار أنباء عن عرض اللاعب عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز التنازل لناديه عن 10 ملايين جنيه من قيمة مستحقاته المتأخرة للموافقة على انتقاله إلى نادى الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#عبدالله_السعيد.

وتصدر هاشتاج عبدالله السعيد قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :

#عبدالله_السعيد لاعب كبير وهداف ومن احسن اللعيبه في مصر مفيش اختلاف على كده
بس اللي يبيع الأهلي ميلزمناش مهما كان هوا مين
عندنا دلوقتي افشه ماشاء الله ربنا يحرسه

#عبدالله_السعيد
مع كامل احترامى لعبدالله السعيد معنى أن أكبر الأندية المصرية تسعى لضمه اليها فهذا أكبر دليل على أن المستقبل مظلم لعدم وجود البديل حتى الآن.

افضل لاعب في مصر اخر 10 سنين
كلامي انتهى
#عبدالله_السعيد

كان عبد الله السعيد، قائد فريق نادي بيراميدز، قال إن مباراة فريقه أمام النادي المصري البورسعيدي مهمة للغاية من أجل صدارة المجموعة في كأس الكونفدرالية، خاصة بعد فوز الفريقين بأول مباراتين، والفوز في الجولتين الثالثة والرابعة سيضعان الفريق في الدور القادم ويبدأ التركيز في الدوري المضغوط والذي سيخوض خلاله مباريات مهمة وقوية في وقت قصير ولابد من التركيز والفوز.

وشدد على أن الفريق واجه مشكلة بسبب تراجع النتائج ولكن الفوز الأخير أمام دجلة مهم للغاية، والمدرب الكرواتي تشاتشيتش اجتمع باللاعبين وحفزهم بكل قوة وطالبهم بالفوز وحصد النقاط، مشيرا إلى أنه يفصل كل شيء خارج الملعب وتركيزه في الملعب للفوز في لقاء المصري.

قائد بيراميدز قال إن عقده ممتد حتى نهاية الموسم الجاري ومستمر مع الفريق والتجديد أو الاستمرار مع النادي لا يزال بعيدا والفريق أمامه مباريات مهمة يجب التركيز فيها ثم أي شيء خارج الملعب يمكن الحديث فيه بعد ذلك، ولكنه مستمر لنهاية عقده مع بيراميدز.
Advertisements

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. شيري عادل تقتحم استوديو "مساء dmc".. مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي.. موقف محرج لعروس أثناء زفافها

خناقة شوارع في حديقة بالسعودية ونهايتها مؤسفة

مدرب الأهلي السابق: اتخنقت مع مارتن يول بسبب شريف إكرامي

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يواجه الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

شاهد.. يهود ومسلمون يرددون النشيد الوطني السعودي خلال عيد الحانوكا

الانكشاريون الجدد.. من هم فرقة الحمزات التي يجهزهم أردوغان للقتال في ليبيا

AdvertisementS

أخبار الرياضة ليلا.. صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جديدة..عودة عبد الله السعيد للأهلي ..مفاجأة رئيس الزمالك للاعبين

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقنوات الناقلة

مدرب الأهلي السابق: اتخنقت مع مارتن يول بسبب شريف إكرامي

مدرب بلاتينيوم لـ صدى البلد: أشجع الزمالك وقادرون على هزيمة الأهلي.. فيديو

موعد مباريات اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات الناقلة

البطولة العربية.. موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم والقنوات الناقلة

جلوب سوكر 2019.. محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة الأفضل في العالم

عبدالله السعيد يتصدر تويتر.. ومغردون: أفضل لاعب فى مصر.. شاهد

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يواجه الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

بعد ولفرهامبتون بقياد نونو سانتا على السيتى هاشتاج #مختار_مختار يتصدر تويتر

اليوم.. الأهلي يستضيف بلاتنيوم بحثًا عن «فض الاشتباك» في دوري أبطال افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وادى المساخيط بالفيوم كنز تراثى.. عثر بداخله على هياكل حيتان تعود لـ 40 مليون عام

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها