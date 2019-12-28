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مرأة

بعد وفاة طالب.. 10 نصائح للحماية من الصعق الكهربائي في الأمطار

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:31 م
آية التيجي
بعد أن لقي أحد الطلاب بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه نتيجة صعق كهربائي بعد ملامسته عمود إنارة أثناء الأمطار، سوف نقوم بذكر أبرز الخطوات الاحترازية التي يجب أن تتخذها في موسم الأمطار، ولكي تتجنب الإصابة بالصعق أثناء سقوط الأمطار.




ويتسبب تساقط الأمطار والعواصف في مخاطر كبيرة وبالأخص عند التعامل مع أعمدة الكهرباء المسقطة، حيث يمكن أن تسبب في أضرار جسدية أو خسائر في الأرواح والممتلكات.

وفقا لما جاء في موقع escom، أنه يجب توخي الحذر دائمًا لتجنب الحوادث المتعلقة بالكهرباء خلال موسم الأمطار هذا من خلال مراقبة نصائح السلامة، والتي تشمل:

1- تجنب ملامسة أعمدة الكهرباء الساقطة وخطوط الكهرباء أو أي شيء على اتصال مع هذه الأشياء.

2- إذا قامت اعمدة الكهرباء بالوقوع لا يجب ان تقوم برفعها أو بالتعامل معها إطلاقا، فعليك أن تتركها للمتخصصين.

3- لا تقفز أو تمر أو تلمس خطوط الكهرباء المعلقة أو المنخفضة.

4- إذا كنت في السيارة ووقع عليها اعمدة الكهرباء فعليك بالبقاء داخل السيارة، واطلب من الآخرين البعد عن السيارة، وإن اشتعلت النار فيها عليك بالخروج فورا دون ملامسة أي جزء معدني في السيارة.

5- احرص على عدم ملامسة الماء الذي يحيط بأعمدة الكهرباء، وحاول الابتعاد عنه قدر المستطاع.

6- وضع علامات تحذيرية بعدم ملامسة في المناطق التي تكتظ بأعمدة الكهرباء المعلقة أو المنخفضة.

7- الإبلاغ عن أى أعمدة كهرباء تم رؤيتها تطلق شرارات.

8- لا تحاول تحرير شخص ما على اتصال بخط كهرباء، ولكن عليك إبلاغ مركز الأعطال أو فرقة الإطفاء.

9- التوقف عن القيام بأي توصيلات وامتدادات غير قانونية للكهرباء.

10- تجنب استخدام اجهزة كهربية تحت الأمطار أو تعرضت مؤخرا للماء، ولكن عليك بتجفيفها تماما أولا.
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