محافظ الدقهلية: تكثيف حملات الرقابة على منافذ البيع المختلفة لضبط السوق

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية وتكثيف حملات الرقابة والمرور على مختلف منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات.



وأكد محافظ الدقهلية ضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والجهات ذات الصِّلة لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها لضمان توفير لحوم خالية من اَي مسببات مرضية.



وأشار محافظ الدقهلية إلى تفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحال، لضمان الانضباط،ووجه بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع والرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين.



وأضاف الدكتور أيمن مختار أنه سيتم تكثيف الرقابة على المخابز والمرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج بمختلف مناطق وأحياء المحافظة.