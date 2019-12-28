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أخبار العالم

اليونان تستعين بأمريكا لمواجهة نزاع محتمل مع تركيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:44 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
وقعت اليونان عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى تطوير القدرات الجوية اليونانية على خلفية تزايد التوتر مع تركيا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن العقد المبرم يتضمن تحديث أسطول اليونان من مقاتلات "إف-16" بشكل جوهري خلال السنوات السبع المقبلة.

وكان وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناغيوتوبولوس، قد قال للبرلمان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن هناك خطة لتحديث 84 مقاتلة من هذا الطراز تؤدي الخدمة في جيش البلاد إلى مستوى Viper المتطور حتى عام 2027، في برنامج تقدر قيمته بـ1.5 مليار دولار.

ووافقت الخارجية الأمريكية على هذه الصفقة، مشيرة إلى أنها تخدم تعزيز أمن حليف مهم للولايات المتحدة داخل الناتو بالنسبة لضمان الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في أوروبا.

وبدأت اليونان في زيادة الإنفاق على الميزانية الدفاعية، بعدما كانت قد قلصته في العقد الماضي، بالإضافة إلى توسيع العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة، خوفا من نزاع محتمل مع تركيا في ظل الخلافات المتصاعدة بين الدولتين.

يأتي ذلك على خلفية معارضة اليونان الشديدة لخطط تركيا إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق بطرابلس المعترف بها دوليا، في وجه تقدم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس.
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