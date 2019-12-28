سقوط صاحب شركة سياحة غير مرخصة في قبضة مباحث الأموال العامة بطنطا

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا فى طنطا، اليوم السبت، من ضبط صاحب شركة سياحة بدون ترخيص، بمركز سمنود بمحافظة الغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، مقابل مبالغ مالية.





كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، توصلت إلى قيام أحد الأشخاص (مالك شركة سياحة) وكائنة بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وتأسيس شركة للسياحة "غير مرخصة" وإنشاء موقع على شبكات التواصل الإجتماعى والإعلان عن وجود فرص عمل بإحدى الدول العربية خلافًا للحقيقة، وبالاستعلام من الجهات المختصة، تبين أن الشركة المشار إليها غير حاصلة على ثمة تراخيص لمزاولة ذلك النشاط .





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبتفيش مقر الشركة المشار إليها عثر على (مجموعة من الأوراق وجوازات السفر الخاصة براغبى السفر للخارج- أكلاشيه بإسم الشركة المشار إليها- مجموعة من إستمارات تقديم لإحدى سفارات الدول الأجنبية خالية البيانات وممهورة بأختام "مزورة" - مجموعة من إستمارات طلب تأشيرة خالية البيانات خاصة بإحدى السفارات العربية بالقاهرة، والعديد من صور جوازات السفر وبطاقات الرقم القومى وتأشيرات السفر).



