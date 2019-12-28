اختار بين أردوغان وروحاني والسراج وتميم.. أحمد موسى يطلق استفتاء لأسوأ شخصية في 2019

أطلق الإعلامي أحمد موسى استفتاء أسوأ شخصية لعام 2019 إلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وتضمن الاستفتاء الذي أطلقه الإعلامي أحمد موسي مجموعة من الشخصيات "أردوغان - تميم - فايز السراج - روحانى"، الذي أسهمت في تذبذب المنطقة العربية بالحروب والصراعات.



وكتب احمد موسي عبر فيس بوك قائلا: "شاركونا فى استفتاء #على_مسئوليتى أحمد موسى يطلق استفتاء عن الشخصية الأسوأ فى ٢٠١٩ وإعلان النتيجة فى حلقة الثلاثاء ليلة رأس السنة، اختار ما بين أردوغان - تميم - فايز السراج - روحانى".



وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين "فعلا الأسوأ الأربعة إرهابيين" و"كلهم سيئ وزبالة التاريخ وأردوغان" و"كلهم أسوأ شخصيات وهم سبب الكوارث التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الماضية ربنا ياخدهم كلهم وريحنا منهم".