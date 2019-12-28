البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري في الإسكندرية والوفد المرافق له الذين حضروا لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد، ظهر اليوم.



وقدم الدكتور عبد الغفار الدعوة لقداسته لزيارة الأكاديمية في الإسكندرية لمزيد من التعرف على أقسامها والخدمات التي تقدمها للمجتمع، فيما شكرهم قداسة البابا على التهنئة وتمنى لهم عامًا سعيدًا.



كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، القس چون إدوارد المسؤول عن خدمة كنيستنا بدولة إندونيسيا والسيدة جريس رئيس مجلس إدارة المؤسسة القبطية الأرثوذكسية بإندونيسيا اللذين أوصلا لقداسته تهاني أبناء الكنيسة هناك.



وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس اطمأن على أبناء الكنيسة في إندونسيا وشؤون الخدمة هناك.



ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات الدولة والدبلوماسيين وعدد من الشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما ينقل التليفزيون المصري قداس العيد على الهواء مباشرة.