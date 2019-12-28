تحرير 245 مخالفة ورفع 58 سيارة بالونش في حملة مرورية بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة لضبط الحالة المرورية بالشوارع ورفع المخالفات.



وأسفرت الحملة عن ضبط 58 حالة انتظار خاطيء تم التعامل معها ورفعها بالونش، وضبط 15 سيارة بدون رخصة تسيير ، ضبط 12 سيارة بدون رخصة قيادة.



كما تم ضبط 13 سيارة بدون لوحات معدنية ، وسحب رخص 10 سيارات لمخالفتها قواعد السير ، وتم تسليم 2 توكتوك ، و10 دراجات نارية بدون أوراق ملكية



كما تم تحرير 245 مخالفة متنوعة خلال الحملة في مركز شبين الكوم.



فيما أكد اللواء محمد ناجي مدير وزير الداخلية مدير أمن المنوفية علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.