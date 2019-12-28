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مرأة

طريقة عمل شوكولاتة ساخنة بالمارشميلو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:07 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يحتاج فصل الشتاء إلى المشروبات الدافئة وتحاول كل ربة منزل تقديم مشروبات بشكل جديد لاسرتها بدل من مشروبات الكافيهات.


ونقدم لك طريقة عمل شوكولاتة ساخنة بالمارشميلو كالآتي:

المقادير:

٣ ملاعق كبيرة بودرة كاكاو
١ كوب لبن
ربع ملعقة كبيرة فانيليا
٢ ملعقة كبيرة سكر
١ ملعقة كبيرة قرفة (اختياري)
مارشميلو صغير (كما ترغبين)

الخطوات:

١- امزجي بودرة الكاكاو والسكر في مج كبير وقومي بتسخين اللبن جانبا حتى الغليان.

٢- اضيفي اللبن الساخن على الكاكاو والسكر مع التقليب جيدا حتى يذوب تماما.

٣- اخلطي الفانيليا والقرفة معا ثم أضيفيهم على المج.

٤- ضعي قطع المارشميلو فوق الشوكولاتة الساخنة واستمتعي بمشروبك اللذيذ.
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