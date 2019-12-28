يحتاج فصل الشتاء إلى المشروبات الدافئة وتحاول كل ربة منزل تقديم مشروبات بشكل جديد لاسرتها بدل من مشروبات الكافيهات.





ونقدم لك طريقة عمل شوكولاتة ساخنة بالمارشميلو كالآتي:



المقادير:



٣ ملاعق كبيرة بودرة كاكاو

١ كوب لبن

ربع ملعقة كبيرة فانيليا

٢ ملعقة كبيرة سكر

١ ملعقة كبيرة قرفة (اختياري)

مارشميلو صغير (كما ترغبين)



الخطوات:



١- امزجي بودرة الكاكاو والسكر في مج كبير وقومي بتسخين اللبن جانبا حتى الغليان.



٢- اضيفي اللبن الساخن على الكاكاو والسكر مع التقليب جيدا حتى يذوب تماما.



٣- اخلطي الفانيليا والقرفة معا ثم أضيفيهم على المج.



٤- ضعي قطع المارشميلو فوق الشوكولاتة الساخنة واستمتعي بمشروبك اللذيذ.