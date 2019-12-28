يحتاج فصل الشتاء إلى المشروبات الدافئة وتحاول كل ربة منزل تقديم مشروبات بشكل جديد لاسرتها بدل من مشروبات الكافيهات.
ونقدم لك طريقة عمل شوكولاتة ساخنة بالمارشميلو كالآتي:
المقادير:
٣ ملاعق كبيرة بودرة كاكاو
١ كوب لبن
ربع ملعقة كبيرة فانيليا
٢ ملعقة كبيرة سكر
١ ملعقة كبيرة قرفة (اختياري)
مارشميلو صغير (كما ترغبين)
الخطوات:
١- امزجي بودرة الكاكاو والسكر في مج كبير وقومي بتسخين اللبن جانبا حتى الغليان.
٢- اضيفي اللبن الساخن على الكاكاو والسكر مع التقليب جيدا حتى يذوب تماما.
٣- اخلطي الفانيليا والقرفة معا ثم أضيفيهم على المج.
٤- ضعي قطع المارشميلو فوق الشوكولاتة الساخنة واستمتعي بمشروبك اللذيذ.
ونقدم لك طريقة عمل شوكولاتة ساخنة بالمارشميلو كالآتي:
المقادير:
٣ ملاعق كبيرة بودرة كاكاو
١ كوب لبن
ربع ملعقة كبيرة فانيليا
٢ ملعقة كبيرة سكر
١ ملعقة كبيرة قرفة (اختياري)
مارشميلو صغير (كما ترغبين)
الخطوات:
١- امزجي بودرة الكاكاو والسكر في مج كبير وقومي بتسخين اللبن جانبا حتى الغليان.
٢- اضيفي اللبن الساخن على الكاكاو والسكر مع التقليب جيدا حتى يذوب تماما.
٣- اخلطي الفانيليا والقرفة معا ثم أضيفيهم على المج.
٤- ضعي قطع المارشميلو فوق الشوكولاتة الساخنة واستمتعي بمشروبك اللذيذ.