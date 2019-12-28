غيرت لون شعرها.. ايمي طلعت زكريا تتألق بـ إطلالة جديدة

نشرت ايمي ابنة الفنان طلعت زكريا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدةوظهرت ايمي بفستان اسود طويل من البلسيه وبدون اكمام ولكن مايميز تصميمه هي بعض الكرانيش علي الاكتاف وحزام من الخصر واعتمدت مكياج لائق علي الاطلالة حيث انها نسقت اللون الاحمر مع رسمه عيون مناسبة .وظهرت بتسريحة شعر من الكيرلي او الويفي باللن البني الفاتح مع خصلات لشعرها من الامام جعلها ظهورها مختلف وانيق، وكانت ايمي التقطت الصورة وهي جالسة بطريقة تظهرها ممشوقة القوام.وانهالت التعليقات علي ايمي بعد نشرها للصورة بلوك جديد بمكياج ولون شعرها مختلف