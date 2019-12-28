ننشر أسماء المصابين في حادث طريق بورسعيد - دمياط



وأكدت الصحة أن المصابين هم: نورا على الفيومى، ٢٤ سنة، مستشفى السلام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهادية أحمد العزبى، ٢٨ سنة، مستشفى السلام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد محمود، ٣٠ سنة، مستشفى السلام، كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.



كما أصيب كل من: ندى محمد الإمام، ٢٠ سنة، مستشفى السلام، كدمات وجروح بالجسم، و أشرف حلمى غزولى، ٤٧ سنة، مستشفى الزهور، كسر بعظام الحوض، وإجلال الدسوقى، ٤١ سنة، مستشفى التضامن، اشتباه ما بعد الارتجاج، وليلى عبد الجليل فؤاد، ٢٠ سنة، مستشفى التضامن، كدمات وسحجات بالجسم وارتجاج بالمخ».



وكان طريق بورسعيد دمياط السريع، شهد حادثا مروعا عقب اصطدام مقطورة نقل بأتوبيس يقل العاملين بأحد المصانع ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتها لنقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات بورسعيد وتبين مصرع 19 أغلبهم فتيات وإصابة آخرين كما تم نقل أشلاء العديد من الضحايا نتيجة شدة الارتطام.



وكانت الأجهزة الأمنية ببورسعيد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم كبير على طريق بورسعيد – دمياط بين عدد كبير من السيارات تبين تصادم سيارة نقل مقطورة مع سيارة ميكروباص انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات وتعطلت الحركة المرورية على طريق بورسعيد دمياط بسبب الحادث.



أعلنت صحة بورسعيد اسماء المصابين في حادث طريق بورسعيد دمياط والذي راح ضحيته 21 وأصيب آخرون.