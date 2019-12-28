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مرأة

المركز الأول لفتاة عربية و بيونسيه الثاني.. أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لعام 2019

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:08 م
أجمل 10 وجوه نسائية
أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لعام 2019
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رضوى حسام
حصلت إيزابيلا خير حديد، والمعروفة باسم بيلا حديد، على جائزة أجمل فتاة في العالم لعام 2019 ، حيث تعتبر بيلا حديد عارضة أزياء أمريكية من أصل فلسطيني وتعتبر من أشهر العارضات في الولايات المتحدة والعالم.

وحسب معايير نظرية النسبة الذهبية التي وضعها اليونان، حطّمت بيلا على معدّل تصنيف الجمال بملامحها التي أحرزت نسبة 94.37 في المئة، مع الإشارة إلى أنّ كلًا من ذقنها، وموقع عينيها، وجبينها هي الأفضل، استنادًأ إلى خرائط مسح الوجه العلميّة.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل " ، احتلّت بيونسيه المرتبة الثانية في اللائحة، تليها أنبر هيرد، وأريانا غراندي، وتايلور سويفت.

وقام العلماء بشرح ما الذي يجعل الشخص جميلًا، حيث يتم قياس طول وعرض وجه شخص ما ثم يتم تقسيم النتائج، وفقًا للنسبة الذهبية ، فإن النتيجة المثالية هي 1.6 تقريبًا.

ويتم أخذ القياسات من خط شعري الجبهة إلى البقعة بين العينين ، ومن البقعة بين العينين وأسفل الأنف ومن أسفل الأنف إلى أسفل الذقن، ويعتبر الشخص أكثر جمالا إذا كانت الأرقام متساوية.
ولكي تكون "جميلة" وفقًا للنسبة الذهبية ، يجب أن يكون طول الأذن مساويًا لطول الأنف ويجب أن يكون عرض العين مساويًا للمسافة بين العينين.


وإليكِم قائمة أجمل 10 نساء في العالم لعام 2019 بالنسب المئوية ..

1 بيلا حديد 94.35 في المائة
2 بيونسيه - 92.44 في المائة
3 العنبر هيرد - 91.85 في المائة
4 أريانا غراندي - 91.81 في المائة
5 تايلور سويفت - 91.64 في المائة
6 كيت موس - 91.05 في المائة
7 سكارليت جوهانسون - 90.91 في المائة
8 ناتالي بورتمان - 90.51 في المائة
9 كاتي بيري - 90.08 في المائة
10 كارا ديليفين - 89.99 في المائة
المركز الأول لفتاة عربية و بيونسيه الثاني.. أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لعام 2019
المركز الأول لفتاة عربية و بيونسيه الثاني.. أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لعام 2019
المركز الأول لفتاة عربية و بيونسيه الثاني.. أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لعام 2019
المركز الأول لفتاة عربية و بيونسيه الثاني.. أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لعام 2019
المركز الأول لفتاة عربية و بيونسيه الثاني.. أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لعام 2019
المركز الأول لفتاة عربية و بيونسيه الثاني.. أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لعام 2019
المركز الأول لفتاة عربية و بيونسيه الثاني.. أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لعام 2019
المركز الأول لفتاة عربية و بيونسيه الثاني.. أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لعام 2019
المركز الأول لفتاة عربية و بيونسيه الثاني.. أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لعام 2019
المركز الأول لفتاة عربية و بيونسيه الثاني.. أجمل 10 وجوه نسائية في العالم لعام 2019
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