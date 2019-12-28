دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل إصابة جونيور أجاي في مباراة بلاتينيوم

تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، بالجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



واضطر اللاعب النيجيري إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٢٠، ليحل زميله حسين الشحات بديلًا له.



واشتكى أجاي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي أجبرته على مغادرة ملعب المباراة.



وسوف يخضع أجاي لفحص طبي غدًا لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية.