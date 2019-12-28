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رياضة

اشتباه في إصابة سعد سمير بوتر أكليس.. وفحص طبي لحسم الموقف

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
غادر سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، في الشوط الأول بعد تعرّضه للإصابة، وشارك رامي ربيعه بدلاً منه، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد السلام، في ثالث مواجهات الأهلي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة 14 سقط سعد سمير مدافع الأهلي متأثرًا بإصابته في كاحل القدم، حيث يجري السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، التغيير الأول بخروج سعد سمير ونزول رامي ربيعة بدلًا منه.

وكشفت مصادر خاصة أن الفحص المبدئي الذي خضع له اللاعب يشير إلي اشتباه في إصابته بقطع في وتر أكيلس، ومن المقرر أن يجري أشعة عقب المباراة للتأكد من الإصابة.
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