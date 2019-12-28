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عماد الدين حسين: 40 مليار جنيه زيادة حجم الاستثمارات موجهة للمحافظات..فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:43 م
الاستثمارات
الاستثمارات
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إبراهيم القادري
قال عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق ،إن هناك عددا كبيرا من العناوين و العمل المشترك بينهم هو الجزء الاقتصادي والخدمي كما أن دراسة تخفيض الإعفاء الضريبي الي 8 الاف جنيه يمس صغار الموظفين وبالتالي يعمل على زيادة الدخل .

واضاف"الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc" المذاع علي قناه"dmc،أن هناك عناوين وارقاما مستهدفة كثيرة قد لا تكون وثيقة الصلة بالمواطن ولكنها تعود عليهم بمعنى أن هناك رفع في الاستثمارات من 100 الى 140 الى 160 إلى 200 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل .

وأوضح" الدين" أن هناك 40 مليار جنيه زيادة في حجم الاستثمارات موجه الي المحافظات وهذا سينعكس على المواطن من خلال رصف الشوارع والمواصلات وزيادة عربات السكك الحديد وغيرها وهي الأمور التي تتعلق بالبنية التحتية في اغلب المحافظات وبالأخص محافظات الصعيد .

وتابع" الدين" أن عدد السياح تزايد من 12 مليون إلى 20 مليون خلال 3 سنوات لافتا إلى زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من 25 إلى 50 مليار.

واستكمل " الدين" أن هناك 5300 مصنع متوقفين ويجب حل هذه المشكلة بالإضافة إلى سد استحقاقات المصدرين المتأخره وهذه تتسبب في تأخير الصادرات .
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