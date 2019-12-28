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رياضة

وليد سليمان ينضم إلى المربع الذهبي في قائمة هدافي الأهلي إفريقيًا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدفي الأهلي في شباك بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وبذلك رفع وليد رصيده من الأهداف الإفريقية إلى 19 هدفًا، متربعًا على قمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في البطولات الإفريقية.

ويحتل وليد سليمان المركز الرابع في القائمة التاريخية لهدافي نادي القرن في البطولات الإفريقية، التي يتصدرها الكابتن محمود الخطيب، الرئيس الحالي للنادي الأهلي، برصيد 37 هدفًا.

ويأتي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق في المركز الثاني برصيد 32 هدفًا.

وفي المركز الثالث يأتي عماد متعب، نجم الأهلي السابق، برصيد 28 هدفًا، بينما احتل محمد بركات وفلافيو المركز الخامس، برصيد 18 هدفًا، وبعد الثنائية التي سجلها وليد سليمان مساء اليوم في مرمى بلاتينيوم، انفرد الحاوي بالمركز الرابع في القائمة برصيد 19 هدفًا.

يذكر أن وليد سليمان سبق أن سجل هدفًا بقميص بتروجت في البطولة الإفريقية، مما يجعله يحتل المركز السابع في القائمة التاريخية لهدافي كل الفرق المصرية برصيد 20 هدفًا.
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