مدحت العدل: الزمالك يسعدني ويسبب لي الاكتئاب.. فيديو

قال السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، إن نادي الزمالك يمثل له كل ما يسعده ويحزنه ويبهجه ويتسبب له في الاكتئاب.



وأضاف مدحت العدل، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن صورة "تي شيرت الزمالك" تسعده وتبهجه، مشيرا إلى أنه لا يهمه الهزيمة ولكن بذل مجهود من اللاعبين وتقديم صورة جيدة.



وأوضح مدحت العدل، أن ما ينقص نادي الزمالك هو الهدوء، مشيرا إلى أن مرتضى منصور قدم للنادي الكثير طوال الفترة السابقة، وحصد البطولات.



وأكد مدحت العدل، أنه إذا كان هناك هدوء وعدم انفعال لحقق الكثير من البطولات، مشيرا إلى أنه من حبه لنادي الزمالك يحرص على تقديم النصيحة لرئيس نادي الزمالك.



ولفت العدل، إلى أن هناك جروب باسم "زملكاوي أنا" على واتساب، يضم الكثيرين من محبي نادي الزمالك، قائلا: "لم أفكر في أي لحظة في تشجيع نادي آخر غير الزمالك.. علاقتي بالزمالك تشبه علاقة أحمد رامي بأم كلثوم".