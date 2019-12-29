ننشر أسماء المتوفين شهداء لقمة العيش في حادث طريق بورسعيد دمياط

نجح فريق الطب الشرعي المناظر لحالات وفيات حادث أتوبيس طريق بورسعيد دمياط السريع من شهداء لقمة العيش التعرف على 19 حالة وفاة من مجهولى الهوية عقب حضور أهالى المتوفين من دمياط.



وتبين أن جثامين المتوفين بمشرحة مستشفى الزهور العام

١.صابرين محمد إبراهيم

٢. نورا جمعة أحمد



أما جثامين المتوفين بمشرحة مستشفى السلام

١.حمادة السيد محمد

٢.هدية احمد العزبي

٣.نسرين السيد العزبي

٤.عبير احمد ابورجيله

٥.ياسمين احمد الكحلاوي

٦.ياسمين محمد اسماعيل

٧.رشا صابر عبد الهادي

٨.عفاف عادل بصلة

٩.صباح محمد يوسف

١٠.رشا السيد محمد

١١.جهاد معاطي السيد

١٢.سماسم ايمن عطيه

١٣.هناء ابراهيم محمد



وتبين أن جثامين المتوفين بمشرحة مستشفى الحميات

١-هناء ابراهيم محمد على حميد

٢-صابرين احمد رزق

٣-.نعيمه مخيمر المهدي

4-ام هاشم مستجير محمد



يذكر أن طريق بورسعيد دمياط السريع شهد حادث مروع عقب اصطدام مقطورة نقل بأتوبيس يقل العاملين بأحد المصانع.



ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بسيارتها لنقل المصابين والوفيات الي مستشفيات بورسعيد، وبلغت حصيلة الحادث 23 متوفى و7 مصابين نقلوا جميعا إلى مستشفيات بورسعيد



وبدأ أهالي الضحايا التوافد على مستشفيات بورسعيد للتعرف علي ذويهم من بين المصابين والوفيات عقب صعوبة الوصول لشخصيات البعض من شدة تأثرهم بالحادث.



وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها بمحيط المستشفيات التي وضع بها الجثامين الضحايا.



وحرص اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد في احتواء الحالة النفسية لأهالي المتوفين وتسهيل عمليات تسليم الجثامين إلى ذويها عقب تصريح النيابة.



كان شهود العيان أكدوا أن سائق السيارة النقل صدم أتوبيس العمال أثناء قدومهم من بورسعيد بعد انتهاء عملهم بأحد المصانع، مما أدى إلى اصطدام الأتوبيس بسور قرية الفردوس وتحطمه تماما.



وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على فتح تحقيقات موسعة حول الحادث وملابساته ناعيا شهداء لقمة العيش.

