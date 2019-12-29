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تكنولوجيا

WhatsApp يطلق ميزة جديدة لمستخدميه في أحدث إصدار تجريبي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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شيماء عبد المنعم
أطلقت خدمة المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، ميزة جديدة في أحدث إصدار تجريبي لتطبيقها على نظامي التشغيل أندرويد Android وiOS، والتي تتيح للمستخدمين إزالة الرسائل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة، وفق ما ذكرته شبكة "times now news".

وقد رصد موقع WABetaInfo، المتخصص في تتبع المزايا التجريبية في تطبيق واتساب، الميزة لأول مرة وقال في تدوينة: "في التحديثات الأحدث لواتساب على أندرويد وiOS، اكتشفنا ميزة جديدة تحت التطوير باسم الرسائل المختفية Disappearing Messages وسوف تسمح بإزالة الرسائل تلقائيًا بعد وقت محدد".

وأضاف الموقع أن الميزة الجدية رصدت في النسخة التجريبية التي تحمل رقم 2.19.275 من تطبيق واتساب على هواتف أندرويد، ونشر الموقع لقطات شاشة للميزة من قسم معلومات المجموعة "Group Info"، وأشار الموقع إلى أن الميزة قد تتوفر للدردشات الفردية أيضًا.

وأوضح الموقع التقني أن بعض التغييرات على الميزة التي تعمل عليها واتساب، بما في ذلك: خيارات جديدة للمدة المحددة لحذف الرسائل، كما قامت الشركة المالكة للخدمة بتغيير تسمية الميزة ليصبح احذف الرسائل Delete Messages، والتي أعادت تسميتها في الإصدار التجريبي الأحدث لواتساب والذي يحمل رقم 2.20.10.24 على نظام التشغيل iOS على أجهزة آيفون.

وقال موقع WABetaInfo: "إن واتساب غيرت خططها المتعلقة بالميزة، إذ أزالتها من الدردشات الفردية، وهي تسعى الآن إلى جعلها أداة لتنظيف الدردشات الجماعية، خاصةً أن الدردشات الجماعية تكثر فيها الرسائل التي إن تراكمت فقد تؤثر على مساحة التخزين على الهاتف، لذا، فإزالة الرسائل تلقائيًا بعد مدة معينة سيحل المشكلة".

وستمنح الميزة الجديدة للمستخدمين خيارات جديدة لحذف الرسائل، من بينها لمدة ساعة أو يوم أو أسبوع أو حتى شهر، أو كما يمكنك الاحتفاظ بالرسائل للأبد وألغاء تفعيل الخاصية عن طريق الضغط على خيار off في قائمة الإعدادات.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة ستكون متاحة فقط لمشرفي المجموعات على الخدمة، ويهدف واتساب بهذه الخاصية إخلاء بعض المساحة التى تحتلها الرسائل، حيث يشغل التطبيق مساحة كبيرة على الهاتف بسبب تخزين المكالمات والصور والمعلومات الأخرى.

WhatsApp يطلق ميزة جديدة لمستخدميه في أحدث إصدار تجريبي
WhatsApp يطلق ميزة جديدة لمستخدميه في أحدث إصدار تجريبي
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